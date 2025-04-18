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Драматичная развязка в овертайме — в видеообзоре матча «Рапид» — «Юргорден»

Драматичная развязка в овертайме — в видеообзоре матча «Рапид» — «Юргорден»
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Накануне состоялся матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались австрийский «Рапид» и шведский «Юргорден». Игра проходила на стадионе «Альянц» в Вене (Австрия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тейлор из Англии. В дополнительное время победу по сумме двух встреч и выход в полуфинал турнира заработал «Юргорден». Результат матча — 4:1 в пользу гостей.

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Уже на седьмой минуте игры прямую красную карточку получил опорник хозяев поля Мамаду Сангаре. На 42-й минуте защитник «Юргордена» Маркус Даниэльссон открыл счёт в матче ударом с пенальти. На 45+1-й минуте «Рапид» сравнял счёт благодаря автоголу другого защитника, Якоба Ларссона. На 77-й минуте японский защитник гостей Кэйта Косуги вывел свою команду вперёд и сравнял счёт по сумме двух встреч.

В начале дополнительного времени, на 94-й минуте полузащитник «Юргордена» Тобиас Гулликсен забил третий мяч своей команды. На 105-й минуте норвежский хавбек Тобиас Гулликсен довёл результат до разгромного. На 110-й минуте у «Рапида» осталось восемь полевых футболистов в игре. Прямую красную карточку за грубый подкат получил защитник Серж-Филипп Ро-Яо.

Первый матч между командами завершился победой «Рапида» с минимальным преимуществом в счёте (1:0). Таким образом, «Юргорден» квалифицировался в 1/2 финала турнира, где встретится с «Челси».

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