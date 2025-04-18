Игрок «Зенита» Нино: победа над «Краснодаром» увеличила наши шансы на чемпионство

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Нино заявил, что победа над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ увеличила шансы сине-бело-голубых на чемпионский титул.

«Сейчас у нас большие шансы на чемпионство, больше, чем до игры с «Краснодаром». Но нам теперь нужно побеждать в каждом матче, что доказывает сложность чемпионата», — приводит слова Нино ТАСС.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков). В зоне прямого вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).