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Игрок «Зенита» Нино: победа над «Краснодаром» увеличила наши шансы на чемпионство

Игрок «Зенита» Нино: победа над «Краснодаром» увеличила наши шансы на чемпионство
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Нино заявил, что победа над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ увеличила шансы сине-бело-голубых на чемпионский титул.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Сейчас у нас большие шансы на чемпионство, больше, чем до игры с «Краснодаром». Но нам теперь нужно побеждать в каждом матче, что доказывает сложность чемпионата», — приводит слова Нино ТАСС.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков). В зоне прямого вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).

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