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Миралем Пьянич заявил, что хотел бы дать интервью на русском языке

Миралем Пьянич заявил, что хотел бы дать интервью на русском языке
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Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич заявил, что хотел бы дать интервью на русском языке. Пьянич выступает за армейцев с конца сентября 2024 года.

— Ты в одном из первых интервью сказал, что пять месяцев тебе потребуется на то, чтобы изучить язык. Ты можешь объясниться в ресторане, ты можешь объясниться в магазине?
— Честно говоря, я бы хотел дать интервью, медленное интервью с вами, ребят, на русском языке. Мне бы хотелось из уважения в первую очередь к людям здесь, кто живёт. Я приехал в вашу страну, но, конечно, страна не моя, и, конечно, было бы логично мне выучить язык, и особенно я имею действительно страсть к языкам, я знаю семь языков.

— А какие? Давай перечислим.
— Английский, французский, итальянский, испанский, боснийский, немецкий и люксембургский, — сказал Пьянич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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