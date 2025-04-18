Созин: раз Алаев поехал к футболистам — ситуацию в «Химках» ужасно запустили

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о ситуации в подмосковных «Химках». Клуб не платил зарплаты несколько месяцев, из-за чего футболисты устроили бойкот. Однако в дело вмешался президент РПЛ Александр Алаев, который уговорил игроков вернуться к тренировкам и играть матчи.

«Ситуация с заявлением Алаева и каким-то внешним управлением напоминает мне большую политику: есть яркие заявления, суть которых большинству непонятна. Но одно можно сказать точно: раз выступает Алаев, раз он поехал к футболистам на тренировку – ситуация очень плачевная и выходит из-под контроля. Ужасно всё запустили. И с руководством клуба, кажется, общий язык у лиги пока найти не получилось.

В первую очередь я согласен с тем, что, если «Химки» выйдут на «Зенит» не основным составом, это нарушение спортивного принципа. И дело не в «Зените» – с кем бы ни играли «Химки», дублирующий состав на матч нарушил бы соревновательный процесс. Кто-то борется за первое место, кто-то – за выживание. Нельзя допустить, что команды будут не в равных условиях из-за такого фактора, который сложился в «Химках».

Второе: есть вопросы к лицензированию. Как его проходили «Химки», если сейчас у клуба такие ужасные проблемы? Если были даны гарантии, то почему они не выполняются? И какие будут за это санкции? Я видел предложение депутата Свищёва о создании фонда, из которого клубы получали бы деньги в такие критические моменты, но я в эту историю не верю. Клубы, грубо говоря, не смогут «скинуться» одинаково, а условный «Зенит» не захочет платить больше «Пари НН». Надо искать другие способы избежать проблем в будущем.

Главное, что вся эта история больно бьёт по имиджу РПЛ. Алаев смотрится на должности хорошо – скандалов и негатива действительно стало меньше. И включение Алаева в процесс показывает, что проблема «Химок» бьёт и по его имиджу. Хорошо, что он поехал говорить с игроками, пытается решить проблему. Но то, что сделано сегодня, надо было делать не просто вчера, а месяц или несколько месяцев назад. Ситуацию упустили – надо было раньше бить тревогу. Определённые сигналы от правоохранительных органов ведь были ещё зимой – новости про инвестора клуба мы помним. Я не полезу разбираться в том, что там случилось – это не моё дело. Но общее дело – это российский футбол, и если «Химки» не сыграют основой с «Зенитом» – по нашему футболу будет нанесён серьёзный удар», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».