Защитник «Зенита» Алип ответил, готов ли выйти на бой с Биволом

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о встрече с известным боксёром Дмитрием Биволом. Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлой весовой категории заходил в раздевалку «Зенита» после последнего матча. Алип также ответил на вопрос, готов ли он выйти на бой с Биволом.

— Бивол уже не в первый раз у нас, до этого уже был на матчах. В этот раз пришёл, пообщался со всеми на хорошей позитивной ноте. Пожелал нам удачи в дальнейших матчах — такой простенький пацан, свой.

— Вы как самый большой любитель единоборств в нашем коллективе смогли бы его вызвать на бой?

— Позавчера в раздевалке кто-то крикнул: «На данный момент ты в раздевалке не самый сильный». Это был Юра, по-моему. Все посмеялись. Тимощук тоже поддержал!

— Ожидаем всё-таки бой?

— Ну можно, да. Не спарринг, наверное, но я бы с ним сходил на тренировку, — приводит слова Алипа сайт «Зенита».