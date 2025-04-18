Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сложно». Сергей Семак рассказал, как «Зенит» готовится к матчу с «Химками»

«Сложно». Сергей Семак рассказал, как «Зенит» готовится к матчу с «Химками»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как его команда готовится к предстоящему матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Игра состоится в это воскресенье, 20 апреля, и пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Скажите, насколько сложно готовиться к такому сопернику, как «Химки»? Команда, можно сказать, находится в зоне турбулентности, плюс смена главного тренера… Непонятно, чего ждать от следующей игры.
— Готовиться сложно, конечно. По поводу турбулентности… Команда тренируется в полном составе и, по последней информации, изменений в этом плане нет. Изменения связаны только с приходом главного тренера, поэтому, конечно же, нам сложно понять, как будет играть команда. Постараемся подготовиться настолько, насколько это возможно, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков). В зоне прямого вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Нино: победа над «Краснодаром» увеличила наши шансы на чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android