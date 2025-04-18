«Сложно». Сергей Семак рассказал, как «Зенит» готовится к матчу с «Химками»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как его команда готовится к предстоящему матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Игра состоится в это воскресенье, 20 апреля, и пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:30 мск.

— Скажите, насколько сложно готовиться к такому сопернику, как «Химки»? Команда, можно сказать, находится в зоне турбулентности, плюс смена главного тренера… Непонятно, чего ждать от следующей игры.

— Готовиться сложно, конечно. По поводу турбулентности… Команда тренируется в полном составе и, по последней информации, изменений в этом плане нет. Изменения связаны только с приходом главного тренера, поэтому, конечно же, нам сложно понять, как будет играть команда. Постараемся подготовиться настолько, насколько это возможно, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков). В зоне прямого вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).