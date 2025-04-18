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Тренер «Челси» Мареска: Кукурелья — не тот, кто должен забивать голы

Тренер «Челси» Мареска: Кукурелья — не тот, кто должен забивать голы
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Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций с польской «Легией» со счётом 1:2 (4:2 по сумме двух матчей).

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 2
Легия
Варшава, Польша
0:1 Пекхарт – 10'     1:1 Кукурелья – 33'     1:2 Капюади – 53'    

«Конечно, мы недовольны поражением. Мы пытались улучшить результат после победы со счётом 3:0 в первом матче, меняя игроков и избегая травм. Для нас это неудача, потому что мы проиграли.

К сожалению, мы упускаем очень простые моменты. В первые пять минут у нас было два шанса, но такое может случиться. Надеюсь, очень скоро Нико Джексон и Коул Палмер смогут начать забивать голы, потому что они очень важны для нас. На данный момент самым результативным игроком для нас является Кукурелья, что не очень хорошо, потому что он не тот, кто должен забивать голы.

Для меня это процесс обучения, особенно учитывая количество игр, которые мы провели за весь сезон. Необходимо играть каждые три дня и решать, когда проводить ротацию игроков. У нас заключительная часть сезона, впереди шесть матчей в Премьер-лиге и полуфинал, то есть впереди ещё восемь игр, и по разным причинам все они для нас являются финалами», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.

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