«Нужны строгие правила лицензирования». Глава «Зенита» Медведев — о ситуации в «Химках»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на ситуацию в подмосковных «Химках». Напомним, ранее футболисты команды устроили бойкот из-за долгов по зарплате со стороны руководства клуба. Существовала вероятность, что основные игроки «Химок» проигнорируют матч 25-го тура РПЛ с «Зенитом». Благодаря вмешательству главы лиги Александра Алаева ситуация нормализовалась.

«Мы рады сохранению спортивных принципов и целостности чемпионата РПЛ. Во избежание таких ситуаций требуются более строгие критерии и подходы при лицензировании клубов», — приводит слова Медведева Sport24.

Игра между «Химками» и «Зенитом» состоится 20 апреля и пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:30 мск.