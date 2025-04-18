«Нужны строгие правила лицензирования». Глава «Зенита» Медведев — о ситуации в «Химках»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на ситуацию в подмосковных «Химках». Напомним, ранее футболисты команды устроили бойкот из-за долгов по зарплате со стороны руководства клуба. Существовала вероятность, что основные игроки «Химок» проигнорируют матч 25-го тура РПЛ с «Зенитом». Благодаря вмешательству главы лиги Александра Алаева ситуация нормализовалась.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы рады сохранению спортивных принципов и целостности чемпионата РПЛ. Во избежание таких ситуаций требуются более строгие критерии и подходы при лицензировании клубов», — приводит слова Медведева Sport24.
Игра между «Химками» и «Зенитом» состоится 20 апреля и пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:30 мск.
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