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КДК РФС дисквалифицировал помощника главного тренера «Спартака» на один матч

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации тренера московского «Спартака» Ненада Сакича после удаления в матче 24-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (1:2).

«Станкович оштрафован на 30 тысяч за покидание техзоны. Сакич — один матч дисквалификации. Не было признаков, чтобы применять дополнительную дисквалификацию. Штраф 30 тысяч за покидание техзоны. Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев — штраф 30 тысяч», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил автоматическую дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек после матча 24-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (1:2). Таким образом, он, как и Сакич, пропустит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном».