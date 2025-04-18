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КДК РФС дисквалифицировал помощника главного тренера «Спартака» на один матч

КДК РФС дисквалифицировал помощника главного тренера «Спартака» на один матч
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации тренера московского «Спартака» Ненада Сакича после удаления в матче 24-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Станкович оштрафован на 30 тысяч за покидание техзоны. Сакич — один матч дисквалификации. Не было признаков, чтобы применять дополнительную дисквалификацию. Штраф 30 тысяч за покидание техзоны. Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев — штраф 30 тысяч», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил автоматическую дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек после матча 24-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (1:2). Таким образом, он, как и Сакич, пропустит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном».

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