КДК РФС оштрафовал «Зенит» за использование пиротехники фанатами в матче с «Краснодаром»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал «Зенит» за использование пиротехники фанатами в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1). Игра между сине-бело-голубыми и чёрно-зелёными прошла 13 апреля.
«Болельщики «Зенита» в матче с «Краснодаром» использовали две петарды. Клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. Люди задержаны и привлечены к административной ответственности», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков).
- 18 апреля 2025
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