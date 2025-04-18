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КДК РФС оштрафовал «Зенит» за использование пиротехники фанатами в матче с «Краснодаром»

КДК РФС оштрафовал «Зенит» за использование пиротехники фанатами в матче с «Краснодаром»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал «Зенит» за использование пиротехники фанатами в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1). Игра между сине-бело-голубыми и чёрно-зелёными прошла 13 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Болельщики «Зенита» в матче с «Краснодаром» использовали две петарды. Клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. Люди задержаны и привлечены к административной ответственности», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков).

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