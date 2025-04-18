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КДК РФС оштрафовал «Факел» за нахождение постороннего лица с командой в матче с «Акроном»

КДК РФС оштрафовал «Факел» за нахождение постороннего лица с командой в матче с «Акроном»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о наложении штрафа на воронежский «Факел» за нахождение постороннего лица с командой на матче 24-го тура чемпионата России с тольяттинским «Акроном» (0:1). Отмечается, что спортивный директор Кирилл Котов не был внесён в заявку.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Дзюба – 72'    

«Котов находился на скамейке «Факела», хотя не был внесён в протокол. «Факел» оштрафован на 15 тысяч рублей за нахождение постороннего лица с командой», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Победу «Акрону» принёс нападающий Артём Дзюба, реализовав пенальти.

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