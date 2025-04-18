КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за нарушение технического регламента с «Ростовом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Ахмат» будет наказан за нарушение технического регламента во время матча 24-го тура РПЛ с «Ростовом». Речь идёт о моменте, когда на стадионе грозненцев погас свет. За этот инцидент «Ахмат» будет оштрафован на 50 тысяч рублей.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Гандри – 51' 2:0 Самородов – 67' 2:1 Комличенко – 75'
«За нарушение технического регламента «Ахмат» оштрафован на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, матч «Ахмата» и «Ростова» состоялся 12 апреля 2025 года. Грозненцы одержали победу со счётом 2:1.
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