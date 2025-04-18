КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за нарушение технического регламента с «Ростовом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Ахмат» будет наказан за нарушение технического регламента во время матча 24-го тура РПЛ с «Ростовом». Речь идёт о моменте, когда на стадионе грозненцев погас свет. За этот инцидент «Ахмат» будет оштрафован на 50 тысяч рублей.

«За нарушение технического регламента «Ахмат» оштрафован на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, матч «Ахмата» и «Ростова» состоялся 12 апреля 2025 года. Грозненцы одержали победу со счётом 2:1.