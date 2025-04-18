Миралем Пьянич сделал выбор между Игорем Акинфеевым и вратарём «Барселоны»

Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич сделал выбор между голкипером армейцев Игорем Акинфеевым и вратарём «Барселоны» Войцехом Щенсным.

«Войцех — замечательный игрок. Я с ним тоже играл в «Роме». И дальше в «Ювентусе». Замечательный вратарь. Мне кажется, он даже недооценён. Потому что он провёл замечательную карьеру, он замечательный вратарь, Замечательный игрок для раздевалки, сейчас, конечно, он показывает в «Барселоне». Он, может быть, близок уже к тому, чтобы закончить, но он очень хороший вратарь. Игорь, я, конечно, его знаю последние шесть месяцев, но я, конечно, знал о нём раньше из-за его имени, следил за его карьерой. Он, конечно, один из самых крупных вратарей, больших вратарей за всю историю. Он, конечно, легенда. И, если надо выбирать, я, конечно, Игоря выберу», — сказал Пьянич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».