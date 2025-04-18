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Кукурелья высказался о поражении «Челси» от «Легии» в ответном матче 1/4 финала ЛК

Кукурелья высказался о поражении «Челси» от «Легии» в ответном матче 1/4 финала ЛК
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Защитник английского «Челси» Марк Кукурелья прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций с польской «Легией» со счётом 1:2 (4:2 по сумме двух матчей). Кукурелья стал автором единственного гола «Челси».

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 2
Легия
Варшава, Польша
0:1 Пекхарт – 10'     1:1 Кукурелья – 33'     1:2 Капюади – 53'    

«Самое главное, что мы вышли в полуфинал и боремся за выход в финал Лиги конференций. Конечно, мы хотим выиграть все матчи. Думаю, в этот раз мы действовали так же, как и в предыдущих встречах: создавали моменты, не забивали, а затем пропустили лёгкие голы.

Мы пропустили два лёгких гола, но мы не можем говорить это в оправдание. Мы — «Челси», и мы хотим побеждать в каждой игре. Я стараюсь помогать команде всем, чем могу. В этом сезоне у меня была возможность забивать голы, и я рад этому, но, как говорится, я предпочитаю выигрывать матчи, а не забивать голы», — приводит слова Кукурельи официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

Турнирная сетка Лиги конференций
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