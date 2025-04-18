«Я и так уже много заработал». Миралем Пьянич объяснил переход в ЦСКА

Боснийский полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич объяснил, почему решил перейти в армейской клуб. До переезда в Россию он играл в чемпионате ОАЭ.

«Давайте так скажем, я решил, может быть, достаточно рано поехать в Арабские Эмираты. Моя семья до сих пор там живёт, и мы там чувствуем себя достаточно комфортно. Но, честно, было слишком рано, с точки зрения футбола, переезжать туда. У меня не было травм за всю мою карьеру, я всё время был в хорошей форме, и всё было замечательно у меня.

Что действительно мне не хватало, мне не хватало соревнований там, в Эмиратах. Я хотел опять почувствовать адреналин на стадионах, мотивацию, каждый день ездить на тренировки, соревноваться, конкурировать с другими футболистами, каждый выходной выходить в стартовом составе. Вот это было основное, в первую очередь. Второе, мне, конечно, хотелось бы найти команду, которая будет бороться за первое место, потому что всю мою карьеру, большинство моих выступлений я всё время боролся либо за Лигу чемпионов, либо за первые места. И у меня 90 игр в Лиге чемпионов. Я начал в 17 лет. Я всегда хотел, давайте так, быть важным игроком для моей команды. Когда ЦСКА обратился, для меня была огромная возможность. Может быть, было чуть поздно, потому что это был уже конец сентября, когда начались переговоры, но речь не шла о деньгах в тот момент.

Я и так уже много заработал, я в течение всей моей карьеры очень серьёзно работал. Я работал во многих странах, в одних из огромных клубов в Италии, в Турции, я работал в сильнейших клубах, и сейчас в России тоже я работаю в большом клубе. Для меня ЦСКА, когда они обратились и когда я первый раз поговорил с тренером, в первую очередь с Марко у нас был разговор, мне было абсолютно ясно, что я хочу сюда приехать. Я думал только о футболе и о месте, которое я получу в моей команде. Это была моя основная цель. В первую очередь у меня спортивная инициатива. Я не политик, я не какой-то другой. Я просто футбольный игрок, и я получаю удовольствие от футбола, от игры, и поэтому считаю, что я всё ещё могу очень много дать», — сказал Пьянич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».