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Пьянич: что сейчас УЕФА и ФИФА делают с Россией – это некорректно, я абсолютно не согласен

Пьянич: что сейчас УЕФА и ФИФА делают с Россией – это некорректно, я абсолютно не согласен
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Боснийский полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич высказался о решении ФИФА и УЕФА отстранить Россию от международных футбольных турниров по политическим причинам.

«Сейчас, когда я здесь, в России, считаю, что сейчас УЕФА и ФИФА, что они делают с Россией, это некорректно, я абсолютно с ними не согласен. Потому что если мы посмотрим, что сейчас в Израиле происходит… А эти команды могут играть, они могут играть в Европе, а Россия не может играть в Европе, я не могу согласиться с этим, это некорректно. Конечно, это политические вещи, с которыми я не согласен, но в тот момент, когда они меня спросили, чёткий ответ был именно такой. Сегодня, может быть, я думаю по-другому. Если завтра скажут, поедете ли в Россию играть, я скажу, конечно, поедем», — сказал Пьянич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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