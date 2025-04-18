Защитник «Зенита» Алип: самые важные матчи были с «Краснодаром» и «Ростовом»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о выступлениях своей команды в весенней части сезона-2024/2025. По его словам, самыми важными матчами были противостояния с «Ростовом» (2:0) в Кубке России и «Краснодаром» в Российской Премьер-Лиге (4:1).

— «Зенит» нашёл свою игру после возобновления сезона? Как настроение? Поднимается?

— Выиграли свои важные матчи с «Краснодаром» и «Ростовом», это самые важные игры были. Не могу сказать, что мы нашли ту игру, нужно продолжать. Впереди шесть игр в чемпионате, это как финал. Нужно все выигрывать, — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.