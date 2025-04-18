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Защитник «Зенита» Нино рассказал о прогрессе в изучении русского языка

Защитник «Зенита» Нино рассказал о прогрессе в изучении русского языка
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Нино рассказал, что добился определённого прогресса в изучении русского языка. Нино выступает за сине-бело-голубых с января 2024 года. В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей во всех турнирах и забил один гол.

«Мне очень нравится Санкт-Петербург, Россия, «Зенит», люди тоже очень хорошие. Я очень счастлив здесь находиться. Русский язык очень сложный. Сейчас я его понимаю намного лучше, могу понимать, слушать, даже практикуюсь. Я счастлив моему прогрессу в этом», — приводит слова Нино ТАСС.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков). В зоне прямого вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).

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