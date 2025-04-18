Анатолий Тимощук: Соболев должен показывать свой максимум в каждом матче за «Зенит»

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анатолий Тимощук высказался об игре и результативности нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева. В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Зенит» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«У нас конкуренция очень большая, в зависимости от ситуации мы играем в одного или двух нападающих. Нельзя сказать, что Саша не получает у нас игровую практику. Он выходит почти в каждой игре, при первой возможности выходит в стартовом составе. Саша должен показывать свой максимальный уровень в каждой игре, и тогда всё будет в порядке», — приводит слова Тимощука Metaratings.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков).