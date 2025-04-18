Пьянич ответил, как относится к тому, что не всегда выходит в старте ЦСКА

Полузащитник ПФК ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, как относится к нерегулярной игровой практике в армейском клубе. Главный тренер ЦСКА Марко Николич не в каждой встрече выпускает Пьянича в стартовом составе.

— Сейчас ты в ЦСКА, и Николич объявляет состав на игру, а тебя там нет. Ты возмущаешься? Ты говоришь, что хочешь быть очень важным игроком для этой команды?

— Я такой человек, который всё понимает, я не глупый. Я приехал сюда в конце сентября, и Марко, может быть, в самом начале он, конечно, не давал мне играть, но это то, что я должен был понять. Команды, они начали с июня, и это был конец сентября, три месяца уже они тренировались каждый день, они играли матчи, поэтому, конечно, у Марко уже был свой план, свои идеи. Он не мог просто взять и спонтанно другого игрока ввести в команду и сделать конфуз в ней. Мне надо было опять-таки восстановить свою форму, набрать, но сложно набрать минуты, потому что все матчи важные, это не товарищеские игры, поэтому шаг за шагом, потихоньку, потихоньку он должен был найти те матчи, которые должны дать мне минуты, чтобы я опять набрал форму. Поэтому он сделал очень умно.

Конечно, игрок хочет всегда играть, но это то, что я принимаю. Иногда ты считаешь, что лучше отдохнуть один матч и дать, может быть, кому-то другому сыграть, кому нужно игровое время, для того, чтобы все ощущали свою важность. Это, собственно, то, что должен делать тренер в любых командах, и я это понимаю. Сейчас я взрослый человек, уже умудрённый опытом, и понятно, что я не хочу оказывать проблем, не доставать проблем никому, ни тренеру. Когда ты игрок, все хотят играть с самого начала, все хотят быть в старте, все хотят вносить свой вклад, — сказал Пьянич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».