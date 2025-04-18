Алип высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Химками»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился мыслями о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Игра состоится в это воскресенье, 20 апреля, и пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:30 мск.

— Чего ожидаете от матча с «Химками»? Третья домашняя игра подряд. Понятно, что настраиваетесь на победу, но просто не будет.

— Да, конечно. В первом круге они у нас отобрали очки, и в том году тоже, по-моему. Нужно настраиваться на любую команду, независимо от того, какие у неё сейчас проблемы. Самое главное — самим настроиться, — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.