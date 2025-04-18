Слишкович: на прошлой неделе в первом тайме махачкалинцы «убили» «Спартак» прессингом

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о махачкалинском «Динамо» в преддверии матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в субботу, 19 апреля. Начало игры — в 12:00 мск.

«Махачкала» играет в высокий прессинг. Физически очень хорошо готова команда, которая просто 90 минут тебе мешает. Она не организует, цель этой команды — не позволить сопернику играть. И тяжело.

Вы видели на прошлой неделе, что «Спартаку» было непросто. В первом тайме «убили» «Спартак» этим прессингом. Им повезло, что открыли счёт автоголом. Я бы сказал, что эта игра была похожа на нашу с ЦСКА. Где тоже в первом тайме на высокий прессинг у соперника не было ответа. К сожалению, соперник не забил автогол», — сказал Слишкович в интервью клубной пресс-службе.

В прошлом туре махачкалинское «Динамо» в Москве обыграло «Спартак» со счётом 2:1, а «Оренбург» дома проиграл ЦСКА — 0:2.