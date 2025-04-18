Миралем Пьянич высказался о прогрессе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич высказался о прогрессе своего одноклубника Матвея Кисляка.

«Кисляк очень хороший человек, в первую очередь — по своему качествам, они у него фантастические, и все уже это увидели. Но сейчас ему нужен правильный опыт, чтобы не оказывать слишком много на него давления, чтобы не возлагать на него слишком большую ответственность. Шаг за шагом, шаг за шагом. Он очень важен для группы, для команды, Потому это должно пройти естественно, и моя часть работы, конечно, не подвергать его огромному давлению и брать на себя. Например, я на себя возьму ответственность и оставлю его без давления, чтобы он мог просто расти и делать правильные вещи. Вот идти по этому пути, чтобы в ближайшие 10−15 лет у таких игроков появилась очень важная роль не только в ЦСКА, но и в национальной команде России», — сказал Пьянич в новом выпуске «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.