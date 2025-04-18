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Юран: не удивлюсь, если «Спартак» вновь пострадает от Дзюбы

Юран: не удивлюсь, если «Спартак» вновь пострадает от Дзюбы
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран высказался о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» сыграет в гостях с «Акроном». Встреча состоится в субботу, 19 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Непростой матч в целом будет для «Спартака». «Акрон» практически обезопасил себя. Когда давление спадает, футболистам легче играется.

Я не знаю, как тактически игру будет выстраивать «Акрон» — в верхнем блоке, в среднем… Думаю, что увидим некий баланс между линиями и ставку на стандарты. А что Дзюба умеет найти мяч и здорово играет головой, ни для кого не секрет. Есть чутьишко, где-то на отскоке тоже может добить. Поэтому не удивлюсь, если «Спартак» вновь от него пострадает», — приводит слова Юрана LiveSport.

Напомним, «Спартак» в преддверии этого матча идёт на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» — пять очков.

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