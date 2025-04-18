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Владислав Радимов определил главного фаворита Кубка России

Владислав Радимов определил главного фаворита Кубка России
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Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов полагает, что наибольшие шансы на победу в Фонбет Кубке России имеют сине-бело-голубые. В финале пути РПЛ турнира «Зенит» сыграет с московским ЦСКА. Первая встреча состоится 30 апреля.

«Зенит» — явный фаворит Кубка России. Но в одном матче может произойти всё что хочешь. Радует, что и «Спартак», и ЦСКА показывают интересную игру. Мы видим замечательные матчи. А из одного матча может произойти всё что угодно», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, действующим победителем Кубка России является «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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