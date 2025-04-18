Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран: хочется, чтобы чемпионом стал «Спартак». Но по-спортивному победит «Зенит»

Юран: хочется, чтобы чемпионом стал «Спартак». Но по-спортивному победит «Зенит»
Комментарии

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Он признался, что хочет победы «Спартака» в РПЛ. Однако по-спортивному объективно считает, что фаворит чемпионата страны — «Зенит».

«Мне задавали вопрос, кто станет чемпионом. Я говорю: хотелось бы, чтобы «Спартак». Но оцениваю профессионально, по-спортивному, поэтому — «Зенит», — приводит слова Сергея Юрана интернет-портал LiveSport.

Напомним, «Спартак» идёт на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» — пять очков. «Зенит» занимает вторую строчку в таблице чемпионата, отставая от «быков» всего на два очка.

Материалы по теме
«Зенит» ждёт самый скандальный матч сезона. Чем заканчивались бойкоты в РПЛ раньше?
«Зенит» ждёт самый скандальный матч сезона. Чем заканчивались бойкоты в РПЛ раньше?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android