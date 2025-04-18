Юран: хочется, чтобы чемпионом стал «Спартак». Но по-спортивному победит «Зенит»

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Он признался, что хочет победы «Спартака» в РПЛ. Однако по-спортивному объективно считает, что фаворит чемпионата страны — «Зенит».

«Мне задавали вопрос, кто станет чемпионом. Я говорю: хотелось бы, чтобы «Спартак». Но оцениваю профессионально, по-спортивному, поэтому — «Зенит», — приводит слова Сергея Юрана интернет-портал LiveSport.

Напомним, «Спартак» идёт на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» — пять очков. «Зенит» занимает вторую строчку в таблице чемпионата, отставая от «быков» всего на два очка.