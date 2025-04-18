Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич ответил, чувствует ли себя безопасно в России

Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, чувствует ли он себя в безопасности на территории Российской Федерации. Пьянич выступает за армейцев с конца сентября 2024 года.

— Сейчас чувствуешь себя в безопасности в Москве, когда вы переезжаете в другие города?

— В первую очередь, я бы хотел, чтобы все жили в хороших условиях. И уверен, что и россияне хотят быть счастливыми и в безопасности. Я живу в Москве сейчас, и ситуация здесь очень нормальная, абсолютно нормальная. Я живу, веду абсолютно нормальный образ жизни. Мы ездим по российским городам, у нас никаких проблем нет с переездами. И мы играем наши матчи абсолютно нормально во всех городах. Никаких проблем нет. Всё, что я опять же могу сказать, — очень счастлив, и я очень надеюсь, что скоро всё закончится как можно быстрее, — сказал Пьянич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».