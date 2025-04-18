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Кириченко: «Краснодар» — фаворит чемпионской гонки, всё остальное — лирика

Кириченко: «Краснодар» — фаворит чемпионской гонки, всё остальное — лирика
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Кириченко поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Он считает, что фаворит РПЛ — «Краснодар».

«Краснодар» по-прежнему впереди «Зенита». Понятно, красивая, уверенная победа петербуржцев, но это те же три очка, что и обычно. Пять или шесть за неё не дадут. Поэтому пока «Краснодар» впереди, он — фаворит гонки. Всё остальное — лирика. Да, такая победа придаст уверенности «Зениту». Но надо понимать, что для него это был матч жизни и смерти, а для «Краснодара» — нет», — приводит слова Кириченко LiveSport.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (47 очков).

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