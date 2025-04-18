Кириченко: «Спартак» и ЦСКА вряд ли могут рассчитывать на титул — у них гонка за бронзу

Бывший игрок сборной России Дмитрий Кириченко оценил турнирные амбиции «Спартака» и ПФК ЦСКА в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Он считает, что московские клубы уже выбыли из борьбы за золото.

«Спартак» и ЦСКА вряд ли уже могут рассчитывать на золото. В гонке за бронзу, так скажем», — приводит слова Кириченко LiveSport.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (47 очков). На четвёртом месте идёт ПФК ЦСКА, набравший аналогичное количество очков (47).