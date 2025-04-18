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Юран: судьи РПЛ — не роботы, у каждого человека есть право на ошибку

Юран: судьи РПЛ — не роботы, у каждого человека есть право на ошибку
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран высказался о судейских ошибках в Российской Премьер-Лиге. Он заступился за арбитров, подчеркнув, что право на ошибку есть у всех людей.

— Судейство окажет какое-то влияние на финишной прямой РПЛ?
— Вопрос не ко мне. Но скажу, что у каждого человека есть право на ошибку. Непреднамеренную. Судьи тоже не роботы. Будем надеяться, что не случится таких, которые окажут ключевое влияние, — приводит слова Сергея Юрана интернет-портал LiveSport.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (47 очков).

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