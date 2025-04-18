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Тимощук — о конкуренции в РПЛ: соперники укрепляются и стараются победить именно «Зенит»

Тимощук — о конкуренции в РПЛ: соперники укрепляются и стараются победить именно «Зенит»
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Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, Анатолий Тимощук, высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге. По словам украинского специалиста, команды чемпионата России по-особенному настраиваются на «Зенит».

«Мы должны понять, что с каждым годом чемпионат в отношении нас становится более конкурентоспособным. Соперники подстраиваются, стараются укрепляться и победить именно «Зенит». Мы с этим сталкиваемся в каждой игре. Мы должны к этому подходить адаптивно, видоизменяться, пробовать те или иные сочетания и должны показывать свой максимум», — приводит слова Тимощука Metaratings.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков).

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