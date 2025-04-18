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«Ман Сити» может приобрести двух игроков «Ювентуса» более чем за € 100 млн — Tuttosport

«Ман Сити» может приобрести двух игроков «Ювентуса» более чем за € 100 млн — Tuttosport
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«Манчестер Сити» проявляет активный интерес к 25-летнему левому защитнику «Ювентуса» Андреа Камбьязо и 27-летнему вратарю туринского клуба Микеле Ди Грегорио. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, Камбьязо может обойтись «горожанам» в сумму в размере € 70 млн. В свою очередь, Ди Грегорио оценивается в сумму около € 30 млн.

Действующее трудовое соглашение Камбьязо с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн. Контракт Ди Грегорио с «Ювентусом» рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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