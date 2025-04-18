Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt увеличил рыночную стоимость Шапи-Сулейманова, выступающего в МЛС

Transfermarkt увеличил рыночную стоимость Шапи-Сулейманова, выступающего в МЛС
Комментарии

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в МЛС. Рыночная стоимость российского полузащитника «Спортинг Канзас-Сити» Магомеда Шапи-Сулейманова увеличилась на € 200 тыс. и в данный момент оценивается в € 2 млн.

Магомед Шапи-Сулейманов перебрался в американскую МЛС в феврале текущего года. «Спортинг Канзас-Сити» заплатил за трансфер россиянина € 2,4 млн. С сентября 2023 года воспитанник «Краснодара» выступал в составе греческого «Ариса».

После восьми матчей «Канзас-Сити» занимает 14-е место из 15 в турнирной таблице Западной конференции МЛС. В активе команды четыре набранных очка. Сулейманов принял участие во всех матчах своей команды и записал на свой счёт один гол и три голевые передачи.

Материалы по теме
Видео
Шапи Сулейманов забил первый гол за «Канзас» в матче МЛС с «Портлендом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android