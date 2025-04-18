Transfermarkt увеличил рыночную стоимость Шапи-Сулейманова, выступающего в МЛС

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в МЛС. Рыночная стоимость российского полузащитника «Спортинг Канзас-Сити» Магомеда Шапи-Сулейманова увеличилась на € 200 тыс. и в данный момент оценивается в € 2 млн.

Магомед Шапи-Сулейманов перебрался в американскую МЛС в феврале текущего года. «Спортинг Канзас-Сити» заплатил за трансфер россиянина € 2,4 млн. С сентября 2023 года воспитанник «Краснодара» выступал в составе греческого «Ариса».

После восьми матчей «Канзас-Сити» занимает 14-е место из 15 в турнирной таблице Западной конференции МЛС. В активе команды четыре набранных очка. Сулейманов принял участие во всех матчах своей команды и записал на свой счёт один гол и три голевые передачи.