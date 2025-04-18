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Кириченко: на лавке «Зенита» и «Спартака» сидят дорогостоящие люди, условия равные

Кириченко: на лавке «Зенита» и «Спартака» сидят дорогостоящие люди, условия равные
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко высказался о влиянии матчей Фонбет Кубка России посреди недели на предстоящий тур Российской Премьер-Лиги. Во вторник, 15 апреля, «Спартак» в Пути регионов разгромил «Урал» (3:0). В среду, 16 апреля, «Зенит» в Пути РПЛ одержал победу над «Ростовом» (2:0).

«Все плюс-минус в равных условиях. Два турнира по большому счёту у российских команд остались. Стоит бороться за победу в обоих. У «Зенита», «Спартака» достаточно большая обойма, чтобы без проблем играть и там, и здесь. На лавке сидят люди дорогостоящие, а главное — неплохие мастера. Не по 12 человек в командах, поэтому негативное влияние Кубка исключено», — приводит слова Кириченко LiveSport.

В 25-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на своём поле с «Химками». Встреча пройдёт в воскресенье, 20 апреля. Днём ранее московский «Спартак» на выезде встретится с «Акроном».

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