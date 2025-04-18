Арне Слот рассказал, когда Александер-Арнольд сможет оказаться в заявке «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о защитнике клуба Тренте Александер-Арнольде, которого связывают с уходом в «Реал» в конце сезона, а также оценил вероятность появления игрока в заявке на матч 33-го тура АПЛ с «Лестером». Встреча состоится 20 апреля.

«Трент восстанавливается после травмы, вчера он тренировался с нами, и каждый раз, когда он играет и тренируется с командой, он демонстрирует свою преданность делу. Он так упорно трудился, чтобы вернуться сейчас, и как только выходит на поле, ТО показывает мне, какой он великолепный футболист и насколько он вовлечён в то, чтобы мы пытались достичь наших целей в этом сезоне.

Он так усердно работал в течение всего сезона и сейчас, во время реабилитации, чтобы снова вернуться в команду. Болельщики «Ливерпуля», все, кто смотрит футбол последние пять, шесть или семь лет, знают, что он — невероятный защитник, был невероятным защитником для этого футбольного клуба, и давайте посмотрим, что принесёт ему будущее.

Если дела пойдут хорошо сегодня и завтра, он может оказаться на скамейке запасных. Но определённо не в стартовом составе, потому что он отсутствовал пять с половиной недель. Было бы здорово, если бы Трент был с нами на выходных», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Напомним, защитник получил травму во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ» (0:1), который состоялся 11 марта.