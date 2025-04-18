Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абаскаль и Амарал поздравили «Спартак» со 103-летием клуба

Абаскаль и Амарал поздравили «Спартак» со 103-летием клуба
Комментарии

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, а также бывший спортивный директор красно-белых Томаш Амарал в своих аккаунтах в социальной сети поздравили московский клуб со 103-летием.

«С днём рождения», — написал Абаскаль, отметив аккаунт «Спартака».

«С Днём Рождения, Спартак!» — написал Амарал, также отметив аккаунт красно-белых.

Испанский специалист занимал должность главного тренера московского клуба с июня 2022 года по апрель 2024 года. За этот период под его руководством «Спартак» провёл 74 матча во всех турнирах, в которых одержал 36 побед. Амарал работал в должности спортивного директора красно-белых с января по ноябрь 2024 года.

Материалы по теме
Юран: хочется, чтобы чемпионом стал «Спартак». Но по-спортивному победит «Зенит»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android