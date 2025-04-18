Агент Клоппа отреагировал на слухи о возможном назначении тренера в «Реал»

Марк Косике, агент директора по международным связям Red Bull Юргена Клоппа, прокомментировал информацию о возможном назначении немецкого тренера в мадридский «Реал» или в сборную Бразилии.

«Я понимаю, что продолжаются консультации с лучшими клубами Европы и некоторыми федерациями по поводу Клоппа. Однако он не намерен занимать пост главного тренера в следующем сезоне: ни в «Реале», ни в сборной Бразилии. Юрген доволен своей ролью глобального руководителя Red Bull и имеет действующий контракт, так что больше нечего сказать», — сказал Косике для Sky Sport Germany.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 57-летний специалист чувствует себя всё более измотанным на своей должности в Red Bull и рассматривает варианты с возобновлением тренерской деятельности.

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