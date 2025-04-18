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Алексей Миранчук вошёл в топ-10 самых дорогих игроков МЛС после обновления Transfermarkt

Алексей Миранчук вошёл в топ-10 самых дорогих игроков МЛС после обновления Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в американской МЛС.

Топ-10 самых дорогих футболистов МЛС:

1. Лионель Месси «Интер Майами» — € 20 млн
2. Рики Пуч «Лос-Анджелес Гэлакси» — € 20 млн
3. Эммануэль Латте Лат «Атланта Юнайтед» — плюс € 8 млн, до € 18 млн
4. Эвандер «Цинциннати» — € 14 млн
5. Кевин Денки «Цинциннати» — € 14 млн
6. Ирвин Лосано «Сан-Диего» — € 12 млн
7. Мигель Альмирон «Атланта Юнайтед» — минус € 4 млн, до € 12 млн
8. Габриэл Пек «Лос-Анджелес Гэлакси» — € 12 млн
9. Алексей Миранчук «Атланта Юнайтед» — € 10 млн
10. Джозеф Пэйнтсил «Лос-Анджелес Гэлакси» — € 10 млн

В нынешнем сезоне 29-летний Алексей Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года с опцией продления ещё на один год.

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