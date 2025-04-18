«Реал» крайне заинтересован в Субименди, игрок желает присоединится к «сливочным» — Ауна

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди ставит в приоритет переход в мадридский «Реал» грядущим летом. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Королевский клуб» также очень заинтересован в 26-летнем футболисте. Представители «сливочных» связались с Субименди и рассказали о своих планах на него.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к испанскому полузащитнику также проявляют «Арсенал» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Субименди принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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