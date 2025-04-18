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Юран: весенняя часть РПЛ только началась — от чего усталость? Сколько матчей у англичан?

Юран: весенняя часть РПЛ только началась — от чего усталость? Сколько матчей у англичан?
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Российский тренер Сергей Юран считает, что матчи Фонбет Кубка России в середине недели не должны оказывать влияние на игры лидеров Российской Премьер-Лиги в 25-м туре.

— Кубковые матчи середины недели не станут помехой для соискателей наград первенства?
— Весенняя часть по большому счёту только возобновилась — от чего усталость-то может быть? Может быть, для тех, кто не имеет глубины состава, — чуть опасненько. А так, если брать англичан, сколько они матчей проводят! Те же люди — две ноги, две руки, — приводит слова Юрана LiveSport.

Весенняя часть чемпионата России стартовала 28 февраля матчем 19-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом» (1:1). За шесть туров до конца сезона возглавляет чемпионскую гонку РПЛ вылетевший из Кубка России «Краснодар». У «быков» 52 набранных очка. Ближайшие преследователи — «Зенит» (50), «Спартак» и ЦСКА (оба — по 47) продолжают выступления в Кубке.

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