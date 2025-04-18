Гвардиола: «Сити» мог находиться на 14-м месте, но мы хорошо поработали в эти месяцы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что «горожане» могли занимать более низкую строчку в чемпионате Англии с учётом уровня их игры в нынешнем сезоне.

«Я не думаю, что это плохо — бороться за попадание в Лигу чемпионов. Наша команда могла бы оказаться на очень, очень низком месте в АПЛ, если бы мы сделали меньше хорошего за эти четыре-пять месяцев. Мы могли бы быть на 11-м, 12-м, 13-м, 14-м месте! У меня нет никаких сомнений в этом. [Сейчас] всё в наших руках», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

После 32 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 55 очков и занимает пятое место.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: