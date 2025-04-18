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«Никита Хайкин — легенда». «Будё-Глимт» — об игре россиянина в матче ЛЕ с «Лацио»

«Никита Хайкин — легенда». «Будё-Глимт» — об игре россиянина в матче ЛЕ с «Лацио»
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«Будё-Глимт» отреагировал на игру российского вратаря Никиты Хайкина в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лацио» — 3:1 (2:3 пен.). В серии пенальти Хайкин отразил два удара с «точки».

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
3 : 1
2 : 3
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Кастельянос – 21'     2:0 Нослин – 90+3'     3:0 Диа – 100'     3:1 Хельмерсен – 109'    
Удаления: нет / Хельмерсен – 120'

«Никита Хайкин — легенда», — написала пресс-служба «Будё-Глимт» в соцсети Х (ранее Twitter).

На стадии полуфинала Лиги Европы норвежский клуб встретится с «Тоттенхэмом». Первая игра состоится 1 мая, ответная — 8 мая.

В нынешнем сезоне Хайкин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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