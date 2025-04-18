«Никита Хайкин — легенда». «Будё-Глимт» — об игре россиянина в матче ЛЕ с «Лацио»

«Будё-Глимт» отреагировал на игру российского вратаря Никиты Хайкина в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лацио» — 3:1 (2:3 пен.). В серии пенальти Хайкин отразил два удара с «точки».

«Никита Хайкин — легенда», — написала пресс-служба «Будё-Глимт» в соцсети Х (ранее Twitter).

На стадии полуфинала Лиги Европы норвежский клуб встретится с «Тоттенхэмом». Первая игра состоится 1 мая, ответная — 8 мая.

В нынешнем сезоне Хайкин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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