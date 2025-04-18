«Никита Хайкин — легенда». «Будё-Глимт» — об игре россиянина в матче ЛЕ с «Лацио»
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«Будё-Глимт» отреагировал на игру российского вратаря Никиты Хайкина в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лацио» — 3:1 (2:3 пен.). В серии пенальти Хайкин отразил два удара с «точки».
Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
3 : 1
2 : 3
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Кастельянос – 21' 2:0 Нослин – 90+3' 3:0 Диа – 100' 3:1 Хельмерсен – 109'
Удаления: нет / Хельмерсен – 120'
«Никита Хайкин — легенда», — написала пресс-служба «Будё-Глимт» в соцсети Х (ранее Twitter).
На стадии полуфинала Лиги Европы норвежский клуб встретится с «Тоттенхэмом». Первая игра состоится 1 мая, ответная — 8 мая.
В нынешнем сезоне Хайкин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.
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