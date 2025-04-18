Экс-игрок «Спартака» Александр Павленко вошёл в тренерский штаб «Торпедо»

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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Павленко присоединился к тренерскому штабу «Торпедо».

«К тренерскому штабу Олега Кононова присоединился 40-летний специалист Александр Павленко. Добро пожаловать в чёрно-белую семью!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Ранее Павленко работал тренером в структуре московской «Родины» и махачкалинского «Анжи». В качестве футболиста выступал за московский «Спартак», «Шинник», «Ростов», «Терек», «Крылья Советов», «Тосно», «Луч-Энергия», «Урал», «Томь», «Родину».

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Балтика». Команда набрала 62 очка после 28 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработав 51 очко. Тройку лидеров замыкает екатеринбургский «Урал» (49).