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Будущее ряда игроков «Реала» стало более туманным из-за результатов клуба — Relevo

Будущее ряда игроков «Реала» стало более туманным из-за результатов клуба — Relevo
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Результаты мадридского «Реала» способны напрямую повлиять на решение руководства клуба о продлении контрактов с некоторыми футболистами. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, после вылета «сливочных» из Лиги чемпионов ослабились позиции в команде у следующих игроков: Лука Модрич, Хесус Вальехо, Лукас Васкес и Давид Алаба. Подчёркивается, наибольшие шансы на пролонгацию трудового соглашения из названных футболистов имеет 39-летний Модрич.

Вопрос с будущем 32-летнего Алабы в клубе будет решён по окончании клубного чемпионата мира, стартующего в июне. Высокая вероятность, что летом «Реал» покинет 33-летний Лукас Васкес, на позицию которого подпишут Трента Александер-Арнольда.

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