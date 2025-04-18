Кириченко назвал лучшего футболиста «Спартака». Это не Угальде и не Барко

Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко назвал лучшего, по его мнению, футболиста в составе московского «Спартака» на данный момент.

— Вот Маркиньос, наконец, попал, забив первый мяч за «Спартак» шикарным ударом. Прорвёт? Или голы — вообще не его дело?

— На мой взгляд, это вообще лучший игрок «Спартака». В целом игрок, который очень полезен и в атаке, и в обороне. Объёмный, быстрый, всегда с максимальной самоотдачей. И пусть забивает. Моментов-то он, несмотря на свою позицию левого крайнего, создаёт достаточно много, — приводит слова Кириченко LiveSport.

Маркиньос перебрался в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша» в августе 2024 года. В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом» (3:0) бразилец отметился первым голом за красно-белых. Всего на счету бразильца гол и семь результативных передач в 29 матчах за «Спартак» во всех турнирах.