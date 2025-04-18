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Кириченко назвал лучшего футболиста «Спартака». Это не Угальде и не Барко

Кириченко назвал лучшего футболиста «Спартака». Это не Угальде и не Барко
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко назвал лучшего, по его мнению, футболиста в составе московского «Спартака» на данный момент.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мартинс – 6'     2:0 Маркиньос – 28'     3:0 Барко – 40'    

— Вот Маркиньос, наконец, попал, забив первый мяч за «Спартак» шикарным ударом. Прорвёт? Или голы — вообще не его дело?
— На мой взгляд, это вообще лучший игрок «Спартака». В целом игрок, который очень полезен и в атаке, и в обороне. Объёмный, быстрый, всегда с максимальной самоотдачей. И пусть забивает. Моментов-то он, несмотря на свою позицию левого крайнего, создаёт достаточно много, — приводит слова Кириченко LiveSport.

Маркиньос перебрался в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша» в августе 2024 года. В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом» (3:0) бразилец отметился первым голом за красно-белых. Всего на счету бразильца гол и семь результативных передач в 29 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

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