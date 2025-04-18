«Интер» выступил с заявлением о состоянии Маркуса Тюрама

Миланский «Интер» выступил с заявлением о состоянии здоровья французского нападающего клуба Маркуса Тюрама. 16 апреля форвард провёл на поле все 90 минут в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2).

«Сегодня утром Маркус Турам прошёл медицинское обследование. Тесты выявили функциональное перенапряжение приводящих мышц левого бедра. Его состояние будет оцениваться день за днём», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне Тюрам принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и девятью результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.