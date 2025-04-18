Аморим отреагировал на слухи об интересе «МЮ» к форварду Матеусу Кунье

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отметил работу главного тренера «Вулверхэмптона» Витора Перейры, а также ответил на вопрос об интересе «красных дьяволов» к форварду «волков» Матеусу Кунье.

— Я думаю, Перейра отлично справляется. У них неплохо получается играть по схеме 3-4-3. У Перейры есть по-настоящему качественные игроки — Кунья и все остальные ребята. Они очень квалифицированные футболисты. Потому мы знаем, что матч с «Вулверхэмптоном» будет сложным, и нам понадобится помощь наших болельщиков.

— Может ли Кунья перейти в «Манчестер Юнайтед» в преддверии следующего сезона?

— Я привёл его в пример, просто потому что вспомнил о Матеусе, ведь он забивает много голов. Только поэтому, — приводит слова Аморима Goal.

В воскресенье, 20 апреля, «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вулверхэмптоном» в матче 33-го тура АПЛ.

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