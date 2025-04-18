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Флик: все знают, что Ламин Ямаль — гений

Флик: все знают, что Ламин Ямаль — гений
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик назвал гением 17-летнего крайнего нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля.

«Все знают, что он гений. Ему всего 17 лет, на него оказывается давление. Но я разговариваю с ним и с остальными, и они говорят мне, устали они или нет. То же самое касается Жюля [Кунде], а также других футболистов», — приводит слова Флика Marca.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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