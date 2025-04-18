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«Что вообще такое? Ты на пляж в отпуске вышел?» Юран раскритиковал Медину из «Спартака»

«Что вообще такое? Ты на пляж в отпуске вышел?» Юран раскритиковал Медину из «Спартака»
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Российский тренер Сергей Юран раскритиковал вингера московского «Спартака» Хесуса Медину. Напомним, парагваец не реализовал пенальти на 87-й минуте проигранного «Спартаком» (1:2) матча с махачкалинским «Динамо» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги. Позже главный тренер красно-белых Деян Станкович заявил, что Медины не было в числе претендентов на исполнение пенальти перед матчем.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

— Вся эта история с Хесусом Мединой, который сначала бил пенальти без спроса, потом не попал в заявку на Кубок, пахнет жареным?
— Не то что жареным, всё по справедливости. Такой момент был как-то в Италии. Игрок средней команды, по-моему, «Кремонезе», забивает пенальти, а его тут же меняют. С чего? Потом выяснилось: не должен был бить. Тренер объяснил — у нас должна быть игровая дисциплина, футболисты обязаны выполнять требования. А здесь что вообще такое? Ты на пляж в отпуске вышел? Тем более что на поле штатный пенальтист. Поэтому со Станковичем полностью солидарен. Этот момент нельзя было оставлять без внимания, — приводит слова Юрана LiveSport.

Хесус Медина не попал в заявку «Спартака» на матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом» (3:0). В пресс-службе красно-белых отсутствие футболиста в составе объяснили повреждением.

В матче 26-го тура итальянской Серии А форвард «Удинезе» Лоренцо Лукка вызвался исполнить пенальти в игре с «Лечче», несмотря на присутствие на поле штатного пенальтиста команды Флориана Товена. Итальянец реализовал удар «с точки» на 32-й минуте и отпраздновал гол в одиночестве. На 36-й минуте Лукка был заменён. «Удинезе» одержал победу со счётом 1:0.

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