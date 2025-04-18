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Тимощук: в «Зените» не сомневаются в бомбардирских качествах Соболева

Тимощук: в «Зените» не сомневаются в бомбардирских качествах Соболева
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Анатолий Тимощук, являющийся помощником главного тренера «Зенита» Сергея Семака, высказался орезультативности нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева. 16 апреля форвард отметился забитым мячом в ворота «Ростова» в полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Соболев – 57'     2:0 Кассьерра – 64'    

«В его бомбардирских качествах мы не сомневаемся. Действительно, статистика говорит о том, что он много забивал и проделывал хорошую работу. К счастью, он забил нужный гол сейчас. Надеемся, что это станет определённым стимулом и толчком к более яркой игре. Я думаю, что всё зависит только от него», — приводит слова Тимощука Metaratings.

В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Зенит» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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